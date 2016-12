Infezione a corde vocali, paura per Celine Dion

foto LaPresse Correlati LA STATUA DI CERA 12:21 - Paura per Celine Dion dopo che una forte infiammazione alle corde vocali l'ha costretta ad annullare i concerti. La cantante dovrà far riposare la voce per 6-8 settimane, quindi riprenderà le performance solo il 9 giugno. "Pensavamo che dopo qualche giorno di riposo sarei migliorata e invece non è andata affatto meglio", ammette. Intanto la sua statua sbarca nel museo delle cere. - Paura perdopo che una forteallel'ha costretta ad. La cantante dovrà far riposare la voce per 6-8 settimane, quindi riprenderà le performance solo il 9 giugno. "Pensavamo che dopo qualche giorno di riposo sarei migliorata e invece non è andata affatto meglio", ammette. Intanto la sua statua sbarca nel museo delle cere.

Gli spettacoli previsti al Caesars palace di Las Vegas (la star di ballate romantiche come "My heart will gon on" e "It's all coming back to me now", era ritornata un anno fa per un ingaggio triennale) sono stati quindi annullati su ordine del medico: "Ho provato a cantare durante il mio sound-check la settimana scorsa e non avevo alcun controllo delle mia voce", ha detto la Dion in una nota.



Dopo 5 anni di show al casinò, aveva intrapreso un tour mondiale per poi prendere una pausa e stare con la sua famiglia dando alla luce 2 gemelli nel 2010. Poi era ritornata sul palco, ma desso dovrà fermarsi di nuovo.



Il medico ha comunque rassicurato Celine che la sua voce sarà di nuovo "al cento per cento" dopo il periodo di riposo, ma lei si è detto dispiaciuta per le cancellazioni. "Ovviamente è la peggior cosa per un cantante non essere in grado di fare i propri spettacoli. E mi sento peggio sapendo che deludo i miei fan. Mi spiace tanto, spero che mi perdoniate".