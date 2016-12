Anton Yelchin, morto in un incidente il Cekov del nuovo "Star Trek": investito dalla sua stessa auto

Yelchin debutta a soli 9 anni in un film indipendente. Nel 2001 arriva la svolta: recita in "15 minuti – Follia omicida" al fianco di Robert De Niro, in "Nella morsa del ragno" con Morgan Freeman e infine in "Cuori in Atlantide" con il Anthony Hopkins, grazie al quale ottiene critiche eccellenti e vince uno Young Artist Award. Nel 2006 ottiene una parte nel film "Alpha Dog" di Nick Cassavates, e recita anche nelle serie tv "Taken" e "Huff".



Nel 2009 arriva "Star Trek" di J.J. Abrams, e il suo personaggio torna poi nel 2013 con il sequel "Into Darkness". L’attore recita anche in "Terminator Salvation" (2009), "Mr. Beaver" (2011), "Fright Night "(2011) e in "Solo gli amanti sopravvivono" di Jim Jarmush. Negli ultimi anni è stato protagonista dell’horror "Burying the Ex" di Joe Dante e de "Il nemico invisibile" di Paul Schrader.



E' da poco uscito negli Usa "We Don’t Belong Here" di Maxwell Green, ancora inedito in Italia, e tra poco più di un mese lo vedremo nuovamente come Chekov nell'atteso "Star Trek: Beyond" di Justin Lin. Era stato scelto tra i doppiatori del film d'animazione Dreamworks "Trollhunters" e lo vedremo ancora in "Porto" di Gabe Klinger, uscito oltreoceano ad aprile ma da noi ancora senza una data d’uscita.