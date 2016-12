2 settembre 2014 Ornella Vanoni, triplo disco per gli 80 anni Il 23 settembre esce la raccolta antologica "Più di me più di te più di tutto" e a ottobre riprende "Un filo di trucco un filo di tacco... l'ultimo tour" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:32 - Il 22 settembre Ornella Vanoni compie 80 anni e il 23 settembre, per festeggiare la ricorrenza, pubblica il triplo cofanetto "Più di me più di te più di tutto" che comprende il meglio della lunga discografia della cantante. Dopo aver riempito negli scorsi mesi i teatri di tutta Italia, da fine ottobre la Vanoni torna con "Un filo di trucco un filo di tacco... l'ultimo tour", l’ultima tournée della sua carriera.

Il cofanetto antologico "Più di me più di te più di tutto" contiene i due album già editi “Più di me” (canzoni del suo repertorio e due brani inediti, cantati in duetto con alcuni dei più importanti artisti italiani) e “Più di te” (grandi brani della nostra canzone reinterpretati con qualche prezioso duetto), arricchiti da “Più di tutto”, una nuova raccolta di successi di Ornella.



"Un filo di trucco un filo di tacco... l'ultimo tour" è uno show a metà tra un concerto e un recital in cui, fondendo musica e teatro, l’artista interpreta brani del suo ultimo album “Meticci (Io mi fermo qui)”, grandi classici e cover, e racconta con la sua solita sincera ironia tutto ciò che ha vissuto in 80 anni di vita, la sua visione dei sentimenti e dell’amore e l’arte della seduzione.



In “Un filo di trucco un filo di tacco …l’ultimo tour” Ornella è accompagnata dalla sua band: Eduardo Hebling (basso e contrabbasso), Paolo Vianello (pianoforte e tastiere), Placido Salamone (chitarra) e Eric Cisbani (batteria e percussioni). Queste le nuove date del tour, prodotto artisticamente da Mario Lavezzi e organizzato da Martino de Rubeis: 31 ottobre – Conegliano Veneto (TV) – Teatro Accademia 7 novembre – Bergamo – Teatro Creberg 27 novembre – Bologna – Teatro Duse 12 dicembre – Varese – Teatro Apollonio 18 dicembre – Novara – Teatro Coccia 31 dicembre e 1 gennaio – Pavia – Teatro Fraschini 7 febbraio – Padova – Teatro Geox 10 febbraio – Milano – Teatro Dal Verme