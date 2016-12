Luisa Ranieri: "Altro che cinema, da ragazza volevo diventare suora"

09:00 - Luisa Ranieri, una delle attrici più sexy del cinema italiano, a Marie Claire ha svelato il suo difficile rapporto con l'altro sesso, tanto da accarezzare l'idea di prendere i voti. "Il primo bacio me l'ha dato un ragazzino quando avevo 15 anni, più che altro per farmi contenta. Ero un po’ suora e infatti volevo anche diventarlo. Un'estate andai a un corso di preghiera e lì mi venne l’idea: due giorni dopo arrivò mia madre e mi portò via di corsa".

Una madre forte, il rifiuto del padre dopo la separazione, un grande vuoto e quella bellezza tenuta a lungo nascosta non le avevano fatto pensare al 'mestiere del cinema', poi un incontro casuale in un'agenzia pubblicitaria: "Tu hai la faccia da cinema, mi ha detto, non da pubblicità. Così ho cominciato a fare i provini e li vincevo, guadagnavo un sacco di soldi e mi stupivo. Ma come, io non sono bionda, non ho gli occhi azzurri e il nasino all'insù e mi prendono lo stesso? Lì ho cominciato a capire che ero bella, anche se non mi è mai piaciuto apparire, neanche adesso" che è la madrina della 71ª Mostra del Cinema di Venezia.



Anche il matrimonio con Luca Zingaretti è stata una sorpresa inaspettata per l'attrice, che ammette "Se cinque anni fa qualcuno mi avesse chiesto di sposarmi, avrei preso il fugone, ma Luca mi ha chiesto: pensi di avere un'altra vita, al di là di noi? Mi sono sposata tardi perché il matrimonio sancisce una scelta, non avrei fatto una figlia con Zingaretti se non fossi stata sicura che lui era l'uomo della mia vita".