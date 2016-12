Il mostro di Firenze, la sua storia diventa film grazie a Chris McQuarrie

10:11 - Sulle tracce del Mostro, anzi dei mostri di Firenze. Il premio Oscar Chris McQuarrie è stato in questi giorni a Firenze per alcuni sopralluoghi e ha portato con sé "La Guida Nera di Firenze" che ha già presentato a Hollywood. McQuarrie userà la Guida per la sceneggiatura del film "The Monster of Florence" dal libro di Mario Spezi e Douglas Preston. Il film sarà finanziato anche dalla Smokehouse di George Clooney, che ne sarà il protagonista.

Difficile ancora stabilire quando potranno cominciare le riprese: di sicuro, per ora, Chris McQuarrie sta per cominciare a dirigere il quinto episodio della serie "Mission impossible" con Tom Cruise. Scritta da Stefano Sieni e dallo stesso Mario Spezi, la "Guida Nera" ripercorre con speciali itinerari i luoghi storici fiorentini e copre un arco di duemila anni, dai giochi atroci del gladiatori in epoca romana fino agli omicidi seriali commessi dal Mostro di Firenze negli anni 80.



Quella che ne esce è una storia rovesciata della città, che viene rappresentata sempre come culla del Rinascimento, tutta arte e grazia, mentre qui se ne rivela un volto sconosciuto, quello di una Firenze con un lato oscuro e terribile, forse volutamente nascosto, e di cui i visitatori raramente si accorgono.



Dice nell'introduzione alla "Guida Nera" Douglas Preston: "Questo è il più straordinario viaggio che possiate fare nell'altra Firenze, nel suo lato oscuro, una citta' costituzionalmente incapace di produrre qualcosa o qualcuno di seconda categoria: solo i migliori nel loro campo. Anche nel male". Anche a Chris McQuarrie, che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale con il film "I soliti sospetti", e' capitato leggendo la Guida Nera di fare alcune scoperte. Chissà come le porterà sullo schermo per fare da sfondo a uno dei gialli e delle storie di cronaca più cruente e misteriose del nostro Paese.