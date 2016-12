23 agosto 2014 Fabi-Silvestri-Gazzè, con album e singolo si muovono già da numeri uno Uscirà il 16 settembre "Il padrone della festa", il primo lavoro frutto della collaborazione tra i tre cantautori, ma in pre-order è già in testa alla classifica iTunes così come il nuovo singolo "L'amore non esiste" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:46 - Il loro album è uno dei più attesi dell'autunno discografico e le premesse ci sono tutte per parlare di evento. Dopo l'antipasto di "Life Is Sweet", il trio composto da Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè pubblica il 16 settembre l'album "Il padrone della festa". Tanto questo che il secondo singolo, "L'amore non esiste", pubblicato venerdì, sono subito schizzati in vetta alla classifica iTunes.

Riscontri che seguono il successo del primo singolo, "Life Is Sweet", tormentone (ma di quelli intelligenti) estivo, che è stato in rotazione massiccia nelle radio da aprile a oggi.



Dopo l'uscita dell'album per il trio arriverà il momento del live. Un tour nei maggiori palazzetti italiani, dal 14 novembre al 5 dicembre, anticipato da una parentesi internazionale. Infatti, dal 26 settembre all'11 ottobre Fabi, Silvestri e Gazzè gireranno l'Europa, da Berlino a Parigi, passando per Amsterdam, Barcellona e Madrid, per presentare, in versione acustica, il loro lavoro con show dal sapore intimo in club.