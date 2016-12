13 agosto 2014 Courtney Love: "I soldi dei Nirvana? Ho speso già 29 milioni di dollari" Mani bucate per la vedova di Kurt Cobain, che ora pensa ad un biopic su di lui Tweet google 0 Invia ad un amico

10:14 - Grazie ai Nirvana, tra diritti e royalty varie, Courtney Love poteva dirsi sistemata per tutta la vita. Ma la vedova di Kurt Cobain pare abbia qualche problema a gestire le sue finanze e all'edizione australiana del "The Daily Telegraph" ha ammesso: "Ho speso circa 29 milioni di dollari. So che è una vita intera di soldi per la maggior parte della gente. Sono i soldi dei Nirvana, dovevo lasciarli andare".

Oltre che per vizi e capricci personali, la Love ha dovuto destinare una buona parte del denaro tra cause varie e spese legali. Nonostante questo la rocker non sembra affatto preoccupata dell'emorragia finanziaria: "Quello che faccio mi basta per vivere, sono in grado di affrontare le spese e mi concentro sui miei progetti".



Tra i progetti futuri pare ci sia anche un film biografico su Kurt Cobain e Courtney Love sta curando il casting per trovare l'interprete giusto. "E' davvero difficile perché questi ragazzi sono così carini e alla moda. Ci sono 25enni biondi e fantastici, ce ne sono a tonnellate e alcuni sono anche bravi attori. Non voglio essere io a prendere le decisioni, lo lascio fare agli agenti, ma voglio avere voce in capitolo".