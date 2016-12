Paul Walker: non è stato un guasto, si indaga sull'eccessiva velocità

10:22 - Non sarebbe stato un guasto a causare l'incidente che è costato la vita a Paul Walker, ma probabilmente l'eccessiva velocità. Secondo quanto riporta l'Associated Press gli investigatori non avrebbero infatti trovato prove evidenti che la Porsche su cui viaggiava la star di "Fast and Furious" abbia avuto problemi meccanici prima dello schianto. Le indagini, ancora in corso, si stanno concentrando solo sul fattore velocità.

"Ci stiamo concentrando solo sulla velocità" ha lasciato trapelare un addetto delle forze dell'ordine, impegnato da vicino nelle indagini, ai giornalisti. Gli ufficiali non sono autorizzati a parlare pubblicamente delle indagini e le brevi dichiarazioni sono rilasciate solo sotto anonimato.



Intanto è schizzato a un milione di euro il prezzo della Nissan Skyline GT-R blu guidata da Paul Walker nella saga di "Fast and Furious", mentre prima tragica morte si aggirava intorno ai 300 mila euro. Un'auto non molto amata dal divo, che in un'intervista del 2009 aveva ammesso che la Skyline non era affatto piacevole da guidare. Ora, però, il modello è uscito dal mercato automobilistico per entrare di diritto in quello dei cimeli delle star di Hollywood.