Medimex, Marco Mengoni e Fedez in festa

14:24 - Il mondo della musica sarà a Bari dal 6 all'8 dicembre per la terza edizione del Medimex, Salone dell'innovazione musicale promosso da Puglia Sounds, rivolta al pubblico e agli operatori musicali. In tutto 80 appuntamenti tra cui 22 showcase e concerti di artisti da Claudio Baglioni a Marco Mengoni, passando per Fedez e Imany, oltre 100 stand, 554 incontri d'Autore e la cerimonia di consegna delle targhe Tenco al Teatro Petruzzelli di Bari.

Claudio Baglioni, Fedez, Piero Pelù (venerdì 6 dicembre), Francesco de Gregori, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia (sabato 7 dicembre), Pino Daniele, Niccolò Fabi e Renzo Arbore (domenica 8 dicembre) sono i protagonisti degli incontri d'Autore: interviste, chiacchierate tra amici, confessioni pubbliche, ritratti, in cui gli artisti racconteranno al pubblico se stessi, la propria musica, le proprie canzoni, gli aspetti più diversi della loro storia e delle loro passioni.



E ancora in programma la premiazione dei vincitori selezionati dall’Academy Medimex, giuria composta da 45 giornalisti italiani che ha individuato e premiato le migliori produzioni italiane ed internazionali dell’anno. I vincitori, ufficializzati oggi, sono: Miglior Album "Sulla Strada" di Francesco De Gregori - Miglior album emergente "Il momento perfetto" di Andrea Nardinocchi – Miglior tour Live Kom ’13 di Vasco Rossi - Miglior tour emergente Brainwash Tour di Fedez - Miglior videoclip "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini - Migliore album italiano all’estero "La sesion cubana" di Zucchero - Miglior tour italiano all’estero "La sesion cubana world tour" di Zucchero - Miglior album estero "The Next Day" di David Bowie. Vincitori ai quali si aggiunge Lorenzo Jovanotti, artista che, fin dalle semi-finali, aveva sbaragliato tutti nelle sue categorie (album, tour, videoclip, tour all’estero, album all’estero) e che quindi riceverà un premio extra, del tutto speciale, come Artista dell’Anno.



Domenica 8 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari il Medimex propone uno degli eventi più autorevoli e prestigiosi del calendario musicale italiano: la storica cerimonia di consegna delle Targhe Tenco. La serata, che senza l’ospitalità del Medimex quest’anno non si sarebbe svolta, prevede come di consueto le esibizioni dei vincitori delle targhe Niccolò Fabi, Cesare Basile, Appino, Mauro Ermanno Giovanardi e la partecipazione di Manuel Agnelli, Sinfonico Honolulu, Riccardo Tesi e degli ospiti Renzo Arbore e Vinicio Capossela. A presentare la serata David Riondino e Dario Vergassola. Per tutte le info: www.pugliasounds.it/medimex