- Pronte per la prova costume? NO !?! Allora abbiamo qualche consiglio per voi. Si chiama, ed è una dieta seria, nata dalla ricerca scientifica, e il cui scopo è ottimizzare le funzioni metaboliche del’organismo umano grazie ad un equilibrio ormonale. L’obiettivo è quello di perdere peso in maniera salutare, senza debilitare l’organismo. Il fulcro di questa dieta è l’indice glicemico, ovvero la rapidità con cui si innalzano i livelli di glucosio nel sangue, ed è molto importante, perché è proprio dallo zucchero che dipende il corretto funzionamento del cervello e di altri muscoli fondamentali. Per questo motivo, la dieta Zero migliora il rapporto tra glucagone (l’ormone che si occupa di mantenere il glucosio sempre sopra ad una determinata soglia) e l’insulina, ovvero l’ormone proteico che entra in gioco quando il livello di zuccheri nel sangue è troppo alto. Dieta Zero prevede una gestione indotta, tramite una vasta serie di prodotti, di un equilibrio tra glucagone e insulina. A differenza di altre diete, i tre macronutrienti vengono qui ripartiti in modo equilibrato: 1/3 carboidrati, 1/3 proteine, 1/3 grassi.

Nel metodo Dieta Zero, il calcolo del fabbisogno alimentare giornaliero di ogni individuo si determina a partire dal calcolo delle proteine quotidiane necessarie. Per stabilire il fabbisogno proteico è necessario prima di tutto calcolare la massa magra dell’individuo. La massa magra si deduce sottraendo al peso totale la massa grassa. A sua volta la massa grassa può essere quantificata attraverso l’utilizzo di un impedenziometro o pinze impedenziometriche oppure sfruttando un algoritmo di calcolo basato su parametri fisici rilevanti come circonferenza vita, circonferenza anche (per le donne) o polso (per gli uomini), altezza, peso ed età. Una volta determinato l’indice di massa magra, questo va moltiplicato per i grammi di proteine necessari per ogni chilogrammo di massa magra. Questo valore varia a seconda del grado di attività fisica esercitato dall'individuo e nello specifico può essere: corrispondente a 1,1 in caso di attività nulla (sconsigliato), 1,4 in caso di attività fisica leggera costante e 1,9 in caso di attività fisica intensa. Il risultato ottenuto è pari al fabbisogno proteico giornaliero, ma in Dieta Zero dove l’apporto di carboidrati, proteine e grassi è equamente ripartito tale risultato corrisponde anche al fabbisogno di carboidrati e grassi. In questo modo l’individuo può quindi facilmente determinare il proprio fabbisogno giornaliero globale. La scelta degli alimenti è molto importante nel metodo Dieta Zero in quanto prevedendo una strategia alimentare completa ed equilibrata, necessita di una attenta selezione degli alimenti appartenenti a ciascuna categoria con una spiccata predisposizione alla scelta di alcune tipologia di alimento piuttosto che di altre.



La regola fondamentale è la seguente:



limitare l’impiego di carboidrati raffinati (ad alto indice glicemico)

impiegare fonti proteiche a basso contenuto di grassi

bandire i grassi saturi

Zero è la nuovissima linea di alimenti e fitoestratti studiata appositamente per seguire, in maniera semplice e sicura, il metodo DietaZero. Gli alimenti e i fitoestratti Zero agevolano infatti il rispetto dello stile alimentare formulato da DietaZero e permettono di ritrovare la forma perfetta in brevissimo tempo e senza particolari rinunce.



E allora, tutte pronte e in forma per la prova costume!



www.dietazero.it