Le sirene di Chanel

09:00

Karl Lagerfeld, come al solito, ci lascia senza fiato. Per la collezione Estate 2012 di Chanel trasforma il Grand Palais in uno splendido acquario, dove un'esercito di magnifiche "sirene" ci incantano con il loro stile etereo e super chic.

E' una collezione che gioca con i tonia chiari, che vengono esaltati da tessuti presiosissimi, perlescenti. Linee pulite e una sensibilità estremamente grafica, rendono la collezione contemporanea e molto glam.

L'ispirazione "", si rispecchia nei dettagli di stile: i tacchi delle scarpe sono opere d'arte, sembrano coralli, mentre lediventano le vere protagoniste. Elemento adorato da, non solo sono da portare come goielli ( elaboratissimi come nel maxi collier), ma arricchiscono anche gli accessori e sono parte integrante del make - up. E si, piccole e candide perle impreziosiscono il volto, il collo e i capelli. E' un'eleganza preziosa, nel segno inconfondibile di Coco.