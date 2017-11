Schengen, frontiere intelligenti per un'Europa più protetta

Il numero crescente di cittadini non UE che entrano nell'area Schengen e le preoccupazioni per la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE rendono necessario lo sviluppo di nuove regole per il controllo delle frontiere. Il sistema Entry/Exit (EES) registrerà, al momento del passaggio di una frontiera esterna dell'area Schengen, informazioni sull'ingresso, l'uscita e il rifiuto dell'ingresso di cittadini non UE, sia per chi necessita di visto, sia per quelli che ne sono esentati.