Pokémon Go: i posti più assurdi in cui hai trovato un Pokémon

7. Sul divano

Anche i pokémon possono stancarsi e aver bisogno di un po' di risposo. In fondo che c'è di male a trovare un Abra sul divano di casa?



6. Nella birra

Perché ci sono pokémon di terra, d'aria, di fuoco e di acqua. In particolare questi ultimi hanno bisogno di vivere a stretto contatto con questo liquido vitale, ma se dovesse essere assente va bene qualsiasi altro liquido. Birra compresa.



5. In autobus

Anche i pokémon hanno bisogno di spostarsi e, se non hanno, un loro mezzo per farlo possono anche scegliere di muoversi con i mezzi pubblici. Un po' come fa questo esemplare di Gastly.



4. In ospedale

In fondo questi esserini sono davvero fedeli: non ti abbandonerebbero mai, nemmeno quando sei in difficoltà. Ed ecco per esempio che ti potrebbe capitare di trovare un Venonat persino sul letto di ospedale.



3. Al supermercato

Ti è mai capitato di fare la spesa e trovare un pokémon nel banco frigo, magari proprio sopra i gelati, o di portarlo a spasso nel carrello? C'è sempre una prima volta.



2. In bagno

Certo è che questo gioco ha dato vita a una vera e propria invasione. Tanto che sembrerebbe proprio che tanti pokémon abbiano già occupato moltissime case. E i loro bagni.



1. In padella

Attenzione: questa è la parola chiave per un vero giocatore di Pokémon Go che sa di dover stare attento all'ambiente che lo circonda per evitare di finire nei guai o di trovarsi in situazioni pericolose. Ma anche per evitare di cucinare un povero pokémon come questo, finito accidentalmente in una padella.