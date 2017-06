I 10 modi preferiti dagli studenti per celebrare l'ultima campanella

10. Dichiarazione d’amore

Il momento intimo per eccellenza. Qualcuno – il 3% degli intervistati – ha confessato di aspettare questo giorno da mesi, per dichiararsi a quel ragazzo/ragazza che vede quotidianamente girare per i corridoi di scuola o tra i banchi della propria classe. Con tre mesi di vacanza davanti ci si può godere appieno l’inizio di una storia d’amore.



9. Scherzi a compagni e professori

Ma ci sono anche quelli che non vogliono ‘impegnarsi’ e preferiscono buttarla sullo scherzo. Così, un altro 3%, ha detto di aver messo da tempo in cantiere il tranello perfetto. I meno coraggiosi puntando come obiettivo un compagno di classe, i più arditi scegliendo un professore come vittima designata.



8. Tornei sportivi a scuola

Quale modo migliore di una bella partita a calcio o a pallavolo per scaricare l’adrenalina accumulata durante le ultime settimane di scuola? La pensa così il 3% di studenti che ha organizzato un torneo sportivo per animare la mattinata.



7. Interrogazioni e compiti in classe

Ma l’ultimo giorno di scuola non è solo gioia e divertimento. Ci sono alcuni studenti – il 5% del totale - che hanno passato queste ore seduti al banco, o peggio ancora, in piedi di fianco alla cattedra. Molti professori, infatti, hanno deciso di approfittare degli scampoli finali dell’anno per aggiustare alcuni voti con interrogazioni e compiti in classe.



6. Saltare la scuola

L’esatto contrario di quello che ha fatto l’8% dei ragazzi intercettati dal sondaggio. Loro a scuola non ci sono proprio andati, preferendo andare a zonzo per la città o al mare (chi ha la fortuna di averlo a portata di mano) assieme agli altri compagni di classe. Anticipando di un giorno le vacanze.



5. Concerto o festa a scuola

Per gli amanti dei gruppi allargati e del divertimento di massa un’uscita con una decina di persone non poteva bastare. Così il 10% dei ragazzi ha pensato di chiedere il permesso per organizzare una festa o un concerto nel cortile di scuola. Magari coinvolgendo pure i prof.



4. Cena assieme ai professori

Docenti che, nel 13% dei casi, sono così apprezzati dalla classe da essere invitati dai ragazzi a cena fuori con loro. Un modo per cementare un rapporto che, inevitabilmente, all’interno delle mura di scuola deve mantenersi piuttosto formale. Ma, nella vita di tutti i giorni, avere un prof del cuore può essere un vero tesoro.



3. Uscita di gruppo dopo la scuola

Sono più o meno gli stessi – sempre attorno quota 13% - che invece non vogliono intrusioni dall’esterno e optano per un’uscita pomeridiana o serale con liste d’invitati rigorosamente ristrette: entrano solo i veri amici. Sono stati sotto controllo per un anno, oggi proprio no.



2. Battaglia di gavettoni

Un grande classico: il lancio di palloncini pieni d’acqua è da sempre il simbolo dell’ultimo giorno di scuola. Negli anni, però, questa usanza ha assunto le forme più disparate: dalle bottiglie riempite sotto le fontanelle e spruzzate addosso ai compagni tipo idranti al lancio di uova mista a farina. E, nonostante il clima da guerriglia urbana generato ogni volta, continua ad essere l’opzione preferita dal 18% degli studenti.



1. Un comune giorno di scuola

Ma, come detto, tantissimi ragazzi – circa 1 su 4 – non vedono l’ora di finire l’anno scolastico e di non pensare più a compiti e interrogazioni. Solo questo. Così, attenderanno ‘l’ultima campanella’ come se fosse un giorno qualunque per poi uscire dalla classe e iniziare a godersi le meritate vacanze. Ma, su questa decisione, potrebbe esserci lo zampino dei presidi. I divieti imposti potrebbero aver fatto passare la voglia a molti studenti.