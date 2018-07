Tumori, scoperto il meccanismo che causa metastasi al cervello

Le metastasi cerebrali rappresentano una complicanza sempre più frequente di tumori solidi, come appunto quelli del polmone e della mammella. Purtroppo nel caso delle metastasi al cervello, al di là della chirurgia e della radioterapia, la terapia farmacologica è tuttora limitata e insoddisfacente. Il meccanismo molecolare scoperto, critico per la crescita nel cervello di metastasi provenienti da tumori del polmone e della mammella, potrà rappresentare in futuro un bersaglio terapeutico.



Per arrivare a questo risultato sono stati studiati circa cento campioni di metastasi cerebrali provenienti da interventi neurochirurgici. I ricercatori hanno osservato che i pazienti con espressione del gene detto STAT3 sugli astrociti reattivi (una tipologia di cellule nervose, ndr) sopravvivevano meno. La prossima tappa sarà quella di verificare in studi clinici la possibilità di bloccare con farmaci specifici la STAT3.