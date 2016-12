12:46 - "Oggi l’America equivale all’Impero Romano e New York è la sua Roma". Lo diceva John Lennon spiegando perché aveva scelto di vivere lì. La maggior parte dei telefilm americani parlano di giovani che si spostano dalle province americane per andare a vivere nella Grande Mela. Ma, a quanto pare, risiedere nell'ombelico del mondo ha i suoi effetti collaterali. Secondo un recente studio fa venire le rughe e rovina la pelle.

Stress, inquinamento e pendolarismo - Lo studio ha analizzato i dati di cinquanta città americane ed è stato finanziato dalla RoC e da Sperling's Best Places. La Grande Mela è seconda solo ai cittadini di Riverside, in California, dove disoccupazione e caldo torrido seccano la pelle.



Secondo la dermatologa Erin Gilbert, i motivi per cui i newyorkesi si trovano alle prese con rughe e danni alla cute sono stress, inquinamento e pendolarismo: "I cittadini della Grande Mela in media passano in viaggio 37 minuti all'andata e altrettanti al ritorno, il 35% in più rispetto alle altre città. Lo stress per questi spostamenti, unito all'esposizione della pelle al sole e allo smog, è la ricetta per il disastro".



Inoltre, nella "città che non dorme mai" cantata da Liza Minnelli, i danni alla pelle arrivano proprio dalla carenza di sonno. L'esperta consiglia di riposare almeno otto ore per notte, bere molta acqua e non fumare.