Violenza donne, Mattarella: "Grave violazione dei diritti umani"

"Siamo di fronte a un fenomeno oscuro e incomprensibile, a episodi ricorrenti di gravissime violazioni dei diritti umani". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione delle donne che, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sono state ospitate da Laura Boldrini. "Non basta denunciare gli episodi di violenza, ma bisogna impegnarsi a rimuovere le cause", spiega.