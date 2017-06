Vaccini, bombe carta e volantini contro il ministro Lorenzin

Due piccole bombe carta e alcuni volantini contro il ministro Beatrice Lorenzin per la questione dell'obbligatorietà dei vaccini sono stati trovati nel pomeriggio di giovedì all'esterno degli ex distretti Asl di Ponte San Pietro e Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo . Gli ordigni contenevano chiodi e sono stati trovati già esplosi. Gli episodi sono rivendicati dal Mab, Manipolo d'Avanguardia Bergamo, una formazione di estrema destra.

Sull'episodio indagano sia i carabinieri di Bergamo che la Digos: gli inquirenti minimizzano sul potenziale delle due bombe carta, di dimensioni molto contenute e che non hanno provocato alcun danno.



Le minacce contro il ministro Lorenzin - Su uno dei lati dei volantini c'è una foto del ministro Lorenzin con una grossa siringa in mano e, alle spalle, tanti zombie e, sotto, la scritta "Educazione preparazione azione". Sul retro si legge: "Avete voluto sfondare le porte delle nostre case. Noi veglieremo sulle vostre. Il fuoco dei roghi divampa mentre la nostra fiamma illumina la verità, in attesa del soffio del popolo che tutto purificherà. Per il progresso scientifico contro la dittatura medica, per la libertà di scelta vaccinale".