Treno Milano, Di Maio: "M5s sforerà 3% per sicurezza dei pendolari"

"Il nostro governo, qualora i cittadini dovessero decidere di mandarci al governo, non sottrarrà soldi alla manutenzione di queste infrastrutture per restare nei vincoli Ue. Io il 3% lo voglio sforare per garantire la sicurezza dei pendolari". Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, a Quinta Colonna, commentando l'incidente ferroviario di Pioltello. L'Italia "deve smetterla di sottrarre fondi ai servizi per restare nei vincoli Ue".