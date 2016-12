Terrorista preso, Alfano riferisce

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano riferirà giovedì mattina alle 9.30 alla Camera sull'arresto in Italia del terrorista che ha preso parte alla strage del museo Bardo di Tunisi. A deciderlo è stata la Conferenza dei capigruppo a Montecitorio. Intanto, proprio in riferimento all'arresto del 22enne marocchino, Touil Abdelmajid, la Lega Nord ha presentato un esposto contro il governo in quanto "non garantirebbe la sicurezza dei cittadini italiani".