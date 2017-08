Terremoto, Gentiloni ad Accumoli: continua impegno per ricostruzione

"Sono qui ad Accumoli, insieme al sindaco e al presidente della Regione Lazio, per verificare l'avanzamento dei lavori". Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, arrivato ai cantieri della città terremotata, con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "Si sta lavorando molto qui. Come sempre più in fretta possibile. L'impegno del governo continua, lo dobbiamo agli abitanti di Accumoli", ha affermato Gentiloni.