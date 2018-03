Lombardia, Fontana: continueremo il buon governo di centrodestra

"I risultati non sono ancora definitivi ma penso si sia trattato di una buona vittoria. Riprenderemo il cammino di 23 anni di buon governo del centrodestra ma con la grande novità della riforma per l'autonomia". Lo ha detto Attilio Fontana, ormai governatore per il centrodestra alla Regione Lombardia. "Abbiamo voglia di partire subito e appena ci sarà la possibilità affronteremo i problemi. Parleremo di lavoro, sanità e trasporti", ha aggiunto.

"Con Roberto Maroni mi sono sentito anche 10 minuti fa e, al di là passaggio formale che ci sarà fra una ventina di giorni, avremo una serie di incontri per parlare delle questioni principali sul tavolo. Il problema principale che sentono i cittadini è quello del lavoro", ha proseguito Fontana, che ha anche ringraziato il segretario della Lega, Matteo Salvini, al quale ha attribuito un effetto "traino". "Il merito maggiore" del distacco con Giorgio Gori è "della Lega e di Salvini".



"Vorrei complimentarmi perché Gori si è comportato correttamente e ringraziarlo per questa bella competizione", ha detto ancora Attilio Fontana, che ha anche rivendicato di avere in "buon rapporto" personale con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.



"Sono felice per la vittoria in Regione Lombardia di Attilio Fontana, mio degnissimo successore", ha invece commentato su twitter Roberto Maroni, governatore uscente.