Lombardia 1, "Italia con noi" rischia di non correre: tra i candidati Brambilla e Rossello

Le loro candidature sono state escluse dall'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Milano per il mancato deposito della dichiarazione di apparentamento da parte di "Noi con l'Italia" con Forza Italia. Documento che, sostengono gli stessi candidati che rischiano di restare fuori dalla competizione elettorale, sarebbe già stato stato presentato dalla lista capofila, ossia Forza Italia, per motivi organizzativi.​



I candidati per il momento esclusi dalla competizione elettorale per la Camera avranno a loro disposizione 48 ore di tempo per presentare ricorso in Cassazione contro il verdetto dei giudici milanesi. Analoghe problematiche si sono già verificate martedì per i candidati nel collegio uninominale Lombardia 4 per la Camera.