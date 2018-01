Berlusconi a Domenica Live: "Flat tax" pari o inferiore al 23% | M5s una setta, peggio dei post comunisti

"Oggi ci sono tasse altissime - sottolinea Berlusconi - ed è difficilissimo compilare il modulo 730. La Flat tax dovunque è stata applicata ha dato risultati straordinari. Ci sarà un modulo da una pagina e non più di sedici pagine". Con la Flat tax "si riduce l'evasione", spiega Berlusconi ricordando come la misura sia stata applicata in più di 60 Paesi.



"M5s setta, peggio di post comunisti '94" - "Sono ancora qui a combattere perchè c'è bisogno di me. Oggi si è verificato un caso che ricorda quello del 1994 da vicino: c'è in campo formazione populista, ribellista, pauperista, quasi più pericolosa dei post comunisti del 1994. E' quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio di uno sconosciuto di un socio defunto, cambiano parere da mattina a sera, capaci di seguire qualsiasi idea. Porterebbero l'Italia - dichiara il leader di FI - verso il vero disastro e al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante".



"Non andare a votare è come un suicidio" - "In questa situazione non andare a votare sia come suicidarsi", continua Berlusconi sottolineando di essere consapevole di "dire una frase shock". "Questa volta - aggiunge - dall'altra parte c'è qualcuno di più pericoloso della sinistra. Ci sono questi signori che pensano di non andare a votare ma se a causa della loro assenza dalle urne vincessero" i Cinquestelle "si troverebbero tasse altissime. E' nel loro preciso interesse, per non dare l'Italia non solo a chi non è preparato ma che porta invidia e odio verso chi è ricco".