Il "novennato" di Giorgio Napolitano

Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, con i presidenti di Camera e Senato, Fausto Bertinotti e Franco Marini, nell'aula di Montecitorio dopo il suo messaggio di insediamento da presidente della Repubblica, in una foto del 15 maggio 2006.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con papa Benedetto XVI il 20 novembre 2006 durante la cerimonia di accoglienza all'arrivo nella Sala del Tronetto in Vaticano. E' la prima visita ufficiale del presidente Napolitano presso la Sante Sede.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al suo arrivo a via dei Fori Imperiali, il 2 giugno 2006. Per la festa della Repubblica, Napolitano indica la Costituzione come tavola dei valori fondamentali.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, firma il decreto di scioglimento delle Camere, nel suo studio alla Vetrata, in una foto del 6 febbraio 2008, accanto il presidente del Consiglio Romano Prodi. Il capo dello Stato esprime rammarico per la nuova chiamata alle urne ma, precisa "lo scioglimento è stata una scelta obbligata, non c'erano le condizioni per proseguire. Ora le forze politiche diano prova di responsabilità, il dialogo resta un'esigenza ineludibile".

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, giura fedeltà alla Repubblica nelle mani del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, durante la cerimonia al Quirinale, in una foto dell' 8 maggio 2008. Nasce il quarto governo Berlusconi.

Il sito web del quotidiano americano New York Times dedica al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 'il profilo del sabato' in cui, prima ancora di descriverne la vasta biografia politica, sottolinea il ruolo avuto nel rapido passaggio dal governo di celluloide di Silvio Berlusconi, a quello tecnico di Mario Monti.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in una foto del 25 maggio 2010.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, guarda i Fori imperiali dal balcone del Campidoglio con il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, in occasione del 140/mo anniversario di Roma Capitale, in una foto del 20 settembre 2010. L'assemblea Capitolina conferisce a Napolitano la cittadinanza onoraria.

Giorgio Napolitano all'Exeter College in occasione della cerimonia Encaenia di conferimento della Laurea Honoris Causa, il 29 giugno 2011.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in una foto d'archivio.Il 12 novembre 2012 Napolitano accoglie le dimissioni di Silvio Berlusconi e affida a Mario Monti l'incarico per la formazione del nuovo governo.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ritratto dopo l'incarico affidato a Mario Monti (non presente in foto) per la formazione del nuovo governo, al termine delle consultazioni il 13 novembre 2011 al Quirinale, Roma.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano presenta il governo Monti il giorno del giuramento.

La rivista Wired Italia designa il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano "uomo dell'anno" e gli dedica la copertina del numero in edicola il 2 dicembre 2011.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dichiara aperta la seduta plenaria del Consiglio superiore della magistratura, in una foto del 9 giugno 2009. Napolitano nel suo intervento manifesta davanti al Csm tutta la sua "preoccupazione" per la crisi di fiducia e di efficienza che investe la magistratura, per il "dannoso" protagonismo di singoli pm, per il rischio che pur di varare le necessarie riforme si tentino ''strappi'' costituzionali.

Il Presidente della Repubblica con i dieci saggi. Il Capo dello Stato ha evidenziato le "posizioni comuni" dei saggi e ha invitato i partiti ad "analoghi sforzi di buona volontà di intesa" perché "solo da scelte di collaborazione può scaturire la formazione del nuovo governo".

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lascia il Palazzo della Consulta al termine della riunione straordinaria della Corte Costituzionale per la presentazione della Relazione sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale nel 2012, 12 aprile 2013 a Roma.

View image | gettyimages.com Il 20 aprile 2013, Giorgio Napolitano viene rieletto Presidente della Repubblica da un Parlamento praticamente immobilizzato dai veti incrociati. Un ampio schieramento chiede a Napolitano la disponibilità ad essere rieletto e viene così riconfermato alla carica, alla sesta votazione, con 738 voti su 997 votanti dei 1007 aventi diritto. Diventa il primo presidente, nella storia dell'Italia repubblicana, ad essere eletto per un secondo mandato

View image | gettyimages.com Il 24 aprile Napolitano dà l'incarico a Enrico Letta di formare un suo esecutivo

View image | gettyimages.com Il 13 febbraio Enrico Letta sale al Quirinale e si dimette. Quattro giorni dopo Napolitano dà l'incarico a Renzi di formare il nuovo governo