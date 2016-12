Voto, Berlusconi: se vinciamo tre regioni Renzi deve andare a casa

Intanto è definitiva l'estinzione della pena di Silvio Berlusconi dichiarata lo scorso 14 aprile dal Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo dieci mesi e mezzo di affidamento in prova ai servizi sociali concessi per scontare l'anno residuo della condanna inflittagli dalla Cassazione per il caso Mediaset. La Procura Generale non intende depositare l'opposizione alla dichiarazione dell'estinzione della pena. L'ex premier è, dunque, definitivamente libero ma resta incandidabile.



Il Tribunale di sorveglianza lo scorso 14 aprile aveva depositato il provvedimento con cui era stata dichiarata "estinta la pena detentiva e gli effetti penali, comprese le pene accessorie", all'esito positivo dei 10 mesi e mezzo di affidamento in prova ai servizi sociali ai quali l'ex premier era stato ammesso l'anno scorso dopo la condanna definitiva a 4 anni di carcere, tre dei quali coperti di indulto. In realtà il percorso di riabilitazione dell'ex Cavaliere, che comprendeva anche attività di assistenza agli anziani, inizialmente era di un anno, poi ridotto a 10 mesi e mezzo per via della concessione della liberazione anticipata di 45 giorni.