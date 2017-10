Sisma in Centro Italia, Berlusconi a Gentiloni: ricostruzione lenta

"Sta per iniziare il secondo inverno dopo il terremoto in Centro Italia. E' stato consegnato meno di 1/3 delle casette previste. La quasi totalità delle scuole è da ricostruire e le macerie sono ancora a terra". Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera a Gentiloni, in cui esorta il premier a prendere la situazione in mano. "E' l'unico 'ius soli' che conta", aggiunge. "Le metto a disposizione la mia esperienza".