Sindaco Roma, il centrodestra candida Guido Bertolaso

"Grazie al progressivo miglioramento delle condizioni di salute della mia adorata nipotina, che mi consentono di riacquisire la necessaria tranquillità, accetto questa nuova sfida", si legge in una nota dello stesso Bertolaso che dichiara di aver accettato questa sfida per "per ridare decoro e prestigio ad una città ormai ridotta davvero in condizioni di emergenza. Per amore di Roma, per la sua storia e per il rispetto che i romani meritano".



Berlusconi: "Bertolaso è il miglior candidato possibile, è un uomo del fare" - Guido Bertolaso è il miglior sindaco che Roma possa desiderare per risollevarsi dalla situazione in cui è stata ridotta dall'amministrazione del Pd e della sinistra. Bertolaso è un uomo del fare". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in merito alla decisione di Bertolaso di scendere in campo alle amministrative della capitale.