Sindaco Milano, si candida Corrado Passera "No primarie con la Lega", Maroni non ci sta

Ci potrebbe essere anche Corrado Passera in corsa per il Comune di Milano. La decisione sarà presa sabato dalla direzione nazionale di "Italia Unica" alla riunione per la candidatura alle amministrative del 2016. Dopo l'annuncio di Salvini, che ha confermato di voler correre per la carica di sindaco, potrebbe essere quindi l'ex ministro dello Sviluppo Economico a sfidare, nel centrodestra, proprio il segretario della Lega.

Ma l'ex ministro non vuole sentir parlare di primarie: "Guai a primarie del centrodestra tra il mondo liberale e le forze lepeniste - dichiara Passera in conferenza stampa a Montecitorio -. Al massimo si potranno fare le primarie tra Casapound e Lega, ma non tra Lega e forze moderate".



Dalle sue parole sembra emergere una forte distanza con il Carroccio: "Le proposte della Lega sono del tutto incompatibili con i valori liberali e riformisti", ha detto il fondatore di Italia Unica.



Maroni: "Primarie per Milano" - Non la pensa come Passera il governatore lombardo, Roberto Maroni: "Mi auguro che il centrodestra faccia le primarie l'anno prossimo per Milano", ha detto l'esponente della Lega all'assemblea degli industriali a Varese. "Il centrodestra unito vince. Salvini è un nome pesantissimo. Se ci sono altri, si faranno le primarie. Se c'è solo Salvini, sarà Matteo Salvini", ha concluso Maroni.



Pisapia non si ricandida - Al momento l'unica certezza per gli elettori milanesi, salvo ripensamenti, è l'addio dopo un solo mandato di Giuliano Pisapia. L'attuale primocittadino ha infatti annunciato che non si ripresenterà.