Sindaco di Milano, Salvini: "Sallusti candidato va bene"

"Alessandro Sallusti a me piace come persona e professionista, è uno dei possibili. E se fosse lui io sarei ben contento". Così Matteo Salvini sull'ipotesi della candidatura del direttore de Il Giornale alle prossime elezioni per il sindaco di Milano. "Ci sono altre proposte fortunatamente, quindi vediamo. Ma se è lui noi ci siamo", ha aggiunto il leader della Lega Nord.

Il placet a Sallusti era arrivato anche da un altro esponente della Lega, il governatore della Lombardia Roberto Maroni: "Non so se sarà lui il candidato, non mi occupo delle candidature di Milano, però mi piace, lo conosco bene".



Sallusti: "Stiamo ragionando con la coalizione" - "Sto ragionando con la coalizione di centrodestra per vedere se ci sono le condizioni per una candidatura. E' una questione molto serena, molto aperta. L'unico fatto è che andrà presa una decisione in tempi rapidi. Quando? E' una questione di poche settimane". Così Alessandro Sallusti ha parlato della sua possibile candidatura a sindaco di Milano ai microfoni di Radio 24.



Santanchè: "Meglio Berlusconi" - "Sallusti candidato? Faccio il tifo per lui, se sono rose fioriranno. Ma quello che deciderà sono affari suoi, io non c'entro". Lo dice Daniela Santanchè, deputato di Forza Italia e compagna del direttore del Giornale, a La Zanzara su Radio 24. "Berlusconi? Sicuramente sarebbe meglio come sindaco, sarebbe un ottimo sindaco, lui è sempre meglio", aggiunge la Santanchè.