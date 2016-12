Scuola, niente sciopero per Agnese Renzi La first lady regolarmente in classe

5 maggio 2015 Scuola, niente sciopero per Agnese Renzi

La moglie del premier è arrivata puntuale al Balducci di Pontassieve (Firenze)

15:52 - Il mondo della scuola scende in piazza contro la riforma del governo, ma Matteo Renzi può contare su un'alleata speciale: la moglie Agnese. Niente sciopero dunque per la first lady, insegnante con contratto a termine in scadenza a giugno, che si è presentata puntuale all'istituto Balducci di Pontassieve, in provincia di Firenze. Qualche ora di lezione, ricevimento dei genitori e poi via, senza rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti presenti.