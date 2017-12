Salvini: "Tutto bene con Berlusconi, questa volta non vedo problemi"

Il ritiro di Alfano e di Pisapia dalla competizione elettorale, ha aggiunto il leader leghista dopo l'incontro pubblico di Milano, "è il segno che Renzi lo stanno mollando tutti. Ma noi non vinceremo per le disgrazie e gli errori degli altri. Non vinceremo contro, ma perché siamo bravi e credibili noi. Avremmo vinto anche con Alfano e Pisapia in campo".



Salvini non ritiene poi che la mancata ricandidatura di Alfano possa riavvicinare ex berlusconiani al centrodestra e dice: "L'unico limite che ho messo alle candidature nel centrodestra è per chi ha governato, o sta ancora governando, insieme al centrosinistra, perché se lo sta facendo da anni vuol dire che ha fatto una scelta".