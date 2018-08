Salvini, selfie durante i funerali a Genova: è bufera sui social

Immediati i commenti di molti utenti, che si mostrano indignati e sottolineano quanto quello scatto sia inopportuno, anche se non mancano interventi a favore del vicepremier, che in questo caso avrebbe comunque dimostrato di essere "vicino alla gente" e di aver semplicemente accettato una richiesta. C'è chi scrive "che vergogna senza limite", chi incalza "non c'è fine all'indecenza" , chi spera "la foto di Salvini che si fa un selfie con una tizia ai funerali di Genova è un fake vero?" e chi, appunto, minimizza affermando che non è questa la notizia da divulgare in questo momento.



Salvini risponde al rapper Frankie hi-nrg mc - Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. Nella serata di sabato, da Marina di Pietrasanta, nell’ambito del Caffè della Versiliana, il ministro dell'Interno ha spiegato: "C'è un rapper cretino che fa polemica perché dice che con alcune persone ho fatto una foto quando oggi ero a Genova. Questa è l'estate in cui l'opposizione la fanno i rapper ed i cantanti. Sono orgoglioso di tutti gli abbracci che ho ricevuto anche oggi a Genova e a questi poveretti non rispondo neanche.