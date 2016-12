Rosa Capuozzo in commissione Antimafia: "A Quarto c'è la camorra"

Il sindaco di Quarto , Rosa Capuozzo , è stata sentita dalla commissione parlamentare Antimafia. "Io non mi sentivo minacciata dal De Robbio , mi sembrava un guascone, esibizionista, cercava di prevaricare, questo sì - ha detto -. Per me era gravissimo che mi si volesse fare incontrare degli imprenditori per lo stadio, e ho chiesto l'espulsione ma questo non è avvenuto e questo avveniva già in luglio".

La Capuozzo, lasciando la Commissione Parlamentare Antimafia, e rispondendo a una domanda del capogruppo del Pd in Antimafia Franco Mirabelli, ha detto che "assolutamente sì, a Quarto c'è la camorra". La Capuozzo ha però ribadito di essere a conoscenza di "alcun legame tra Giovanni De Robbio e la camorra. La prima volta la richiesta di espulsione è stata informale. Fico mi ha chiesto di inviare la richiesta per email e l'ho fatto il 13 dicembre, il 14 è stato espulso".



"Perché sono stata difesa e assolta in un primo momento e poi espulsa dal Movimento?". Lo ha chiesto, durante l'audizione in Antimafia il sindaco di Quarto Rosa Capuozzo, azzardando una spiegazione alla sua espulsione. "Sono stata espulsa per un attacco mediatico che c'è stato dal 6 gennaio; prima sono stata difesa e assolta dal blog". "Io pensavo di essere stata espulsa per omessa denuncia", invece poi e' stato detto che era per il sospetto di voti "inquinati" dalla camorra. Prima, pero', ha fatto notare, gli stessi Cinque Stelle hanno rilevato che quei voti "non erano" stati "determinanti. Non contesto l'espulsione, io voglio lavorare per i miei cittadini". Il sindaco ha anche accennato al fatto che sono stati trafugati degli atti dal fascicolo relativo al suo presunto abuso edilizio, e che ha fatto una denuncia sull'episodio.



Il sindaco di Quarto (Napoli), Rosa Capuozzo, ha convocato una conferenza stampa per giovedi' prossimo, 21 gennaio nell'aula consiliare "Peppino Impastato" del Comune di Quarto, in Piazzale Europa.