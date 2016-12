Roma, Berlusconi: "Centrodestra unito alle politiche, solo Marchini può battere la Raggi e arginare il M5S"

"Centrodestra unito può vincere" - La divisione sulle candidature a sindaco di Roma "non vuole dire che l'esperienza del centrodestra sia finita, ma è una questione soltanto romana. Siamo convinti che soltanto uniti si potranno vincere le elezioni politiche", ha chiarito Berlusconi.



"Governo abusivo vuole cambiare la Carta" - "Questo è un governo abusivo, illegittimo. Non vuole solo governare l'ordinaria amministrazione ma vuole cambiare la Costituzione italiana, la legge fondamentale del nostro Paese. Lui l'ha voluta cambiare con una maggioranza illegittima", ha ribadito il leader di Forza Italia.



"Italicum e riforma costituzionale sono pericolosi" - "Il combinato disposto tra riforma costituzione e nuova legge elettorale ci porterebbe in una situazione non democratica e pericolosa: una sola camera che fa le leggi, un solo partito che controlla la Camera, un solo leader che controlla il partito".



"Con elezioni comunali e referendum daremo un avviso a Renzi" - Per Berlusconi "le elezioni sono molto importanti per Roma ma sono anche il primo momento, il secondo è il referendum, in cui daremo l'avviso di andare a casa a Matteo Renzi".



"Roma non ha bisogno di campioni del bla-bla-bla" - "Quando due leader hanno cambiato parere e ci si indirizzava verso una persona che veniva dalla politica abbiamo dovuto resistere. Non basta soltanto l'esperienza della politica anche se di un ottimo politico. Roma non ha bisogno di campioni del bla-bla-bla", ha spiegato.



Alfio Marchini: "Pd non vincerà" - "Non si capisce più dove finisce il Pd e iniziano le istituzioni. Si fa campagna elettorale promettendo un miliardo per Roma. Ma non vinceranno queste elezioni", ha poi aggiunto Alfio Marchini, che ha presentato la sua squadra. Tra gli altri ne faranno parte Guido Bertolaso, l'ex campionessa olimpica Manuela Di Centa all'architetto Francesco Karrer, l'economista Gianfranco Polillo, già sottosegretario al Mef nel governo Monti, l'avvocato della Consob Alessandra Tripaldi, il cardiologo Cesare Greco, l'ex vicecomandante generale della Guardia di Finanza Ugo Marchetti.