Renzi: "Sospenderemo De Luca"

"Per la prima volta si deve applicare la legge Severino non a una figura istituzionale in carica ma che deve essere proclamata e che deve entrare in carica a tutti gli effetti", ha spiegato Renzi.



L'ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, era stato condannato in primo grado a un anno di reclusione per abuso di ufficio nel processo sul termovalorizzatore della città. De Luca, che ha vinto le Regionali con il 41,15% dei voti, potrebbe non poter governare proprio per questa condanna e alla luce della legge Severino.