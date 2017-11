Renzi: se Berlusconi sarà candidabile lo sfido in collegio

"In questa grande coalizione ci sarò io, ma in un collegio ci sarà Gentiloni, in uno Minniti, in uno Franceschini, Delrio, Orlando. Saranno tutti in campo, oltre ai candidati dei partiti della coalizione", ha aggiunto il segretario del Pd. "Il Pd e il centrosinistra, io spero di fare una coalizione ampia, avranno un sacco di bella gente sulla scheda", sottolinea.



Di Maio prima o poi dovrà scegliere un collegio - "Di Maio può scappare da me ma a un certo punto si dovrà candidare in un collegio. Dove si candidera'? A Pomigliano dove ha preso 59 preferenze? Dovunque Di Maio deciderà di candidarsi metteremo contro il capo dei cinque stelle un giovane o una giovane ricercatrice e scienziato, perché contro il capo di un partito che elogia i no vax e le scie chimiche va messo un giovane del sud che spiega che noi siamo per la scienza e non per le bufale", ha detto Renzi.



Pd baricentro della legislatura - Idee chiare sugli equilibri. "Chi conosce questa legge elettorale - dice - sa che numeri alla mano il Pd sarà il baricentro della prossima legislatura perché l'insieme dei voti presi nei collegi e nel proporzionale ci darà un ruolo fondamentale" "Nel centrosinistra vorrei che si facesse una riflessione, anche con chi non condivide tutto quello che abbiamo fatto: credo che sia meglio stare con qualcuno con cui si condivide qualcosa che non far vincere quelli con cui non si condivide nulla", ha concluso Renzi.