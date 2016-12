Renzi: due miliardi per la sicurezza delle città e la cultura

Con la legge di Stabilità "il governo impiegherà due miliardi di euro per dare una risposta ai professionisti della sicurezza e dell'educazione: per ogni euro in più investito nella sicurezza, deve esserci un euro in più investito nella cultura". Lo ha detto Matteo Renzi a Roma, durante il suo intervento al Campidoglio. Il premier ha annunciato "un investimento di 500 milioni di euro per le esigenze strategiche nella Difesa italiana". In arrivo per "i 18enni bonus da 500 euro in cultura".

"Cinquecento milioni alle città metropolitane per un intervento sulle periferie di riabilitazione e, come direbbe Renzo Piano, rammendo". Lo annuncia il premier Matteo Renzi: "I progetti dovranno essere presentati entro il 31 dicembre e spesi nell'anno solare 2017".



Altri "cinquecento milioni di euro" saranno destinati "per la difesa italiana, con investimenti efficaci finalizzati a dare una risposta immediata alle esigenze strategiche, non a quelle quotidiane e organizzative. Siamo orgogliosi dei nostri militari non faremo mai mancare il nostro sostegno". Dice Renzi parlando della legge di Stabilità, inoltre ci sarà "un investimento di 150 milioni di euro sulla cibersecurity e 50 milioni di euro per migliorare la strumentazione delle forze dell'ordine a fronte di chiarezza e riorganizzazione".



Gli 80 euro anche alle forze dell'ordine - Il premier annuncia poi che ci sarà una "estensione del bonus degli 80 euro per tutte le donne e gli uomini che lavorano con le forze dell'ordine, a chi sta sulla strada". Secondo il premier, comunque, "c'è ancora troppa gente nei palazzi romani, bisogna aumentare la presenza in strada". A fronte di nuovi fondi, Renzi chiede di completare entro l'anno "la riorganizzazione con il passaggio da 5 a 4 delle forze dell'ordine", con l'accorpamento della forestale.



Più fondi alla cultura e all'educazione - "Il governo proporrà nel prosieguo della legge Stabilità di spostare al 2017 la diminuzione dell'Ires, ma impiegheremo 2 miliardi di euro per dare una risposta ai professionisti della sicurezza e dell'educazione. Un miliardo in sicurezza, uno nell'identità culturale".



Ai 18enni bonus da 500 euro in cultura - Il governo propone anche l'istituzione di una carta bonus, simile a quella già prevista per i professori, da dare "a 550mila italiani che compiono 18 anni e che potranno investire in attività culturali". Lo dice Renzi annunciando la proposta come un "benvenuto nella comunità dei maggiorenni", ma anche il "segno di una responsabilità", quella di essere "co-eredi" del grande patrimonio culturale italiano ed europeo.