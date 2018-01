Regionali Lazio, Berlusconi: ho nome, vediamo se interessato accetta

"E' l'ultima cosa che dobbiamo decidere con gli alleati. Non è così facile trovare una persona che sappia governare bene in una situazione come quella laziale che contiene Roma. Noi abbiamo in testa una soluzione, vediamo se l'interessato ci dirà di sì". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, riferendosi al candidato del centrodestra per la regione Lazio.