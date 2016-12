Referendum, il sondaggio Tecnè per Tgcom24: il No avanti del 7,6%

Nell'ultimo sondaggio realizzato da Tecné per Rti il No è in testa: il si attesta al 53,8% nelle intenzioni di voto contro il 46,2% del Sì, con un vantaggio del 7,6%. Gli elettori più convinti del rifiuto della riforma costituzionale sono i giovani (57,7%), mentre tra gli anziani la percentuale dei contrari alle innovazioni costituzionali scende al 51,3%.

Non tutti considerano importante l'appuntamento consultivo: per il 40,4% delle persone il referendum non è rilevante per il futuro dell'Italia e l'8,6% non sa esprimersi.



Anche sugli effetti del referendum sulle istituzioni si registra una spaccatura: per il 42,4% degli intervistati, una eventuale vittoria del Sì causerebbe effetti negativi, in particolare verrebbero attribuiti troppi poteri al governo, mentre il 36,7% di loro ipotizza una maggiore efficienza per la macchina statale.