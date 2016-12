"Il voto è personale, libero e segreto - ha ribadito Pace -. Il modo con cui si vota all'estero non garantisce la segretezza, visto che la scheda arriva con una busta e l'esperienza ha già dimostrato che questa può essere manipolata". "Il ricorso deciso collegialmente - ha concluso Pace - è una nostra ulteriore risorsa".



Renzi: "Noi con il sorriso, loro vogliono la rissa" - "Noi faremo campagna referendaria con il sorriso sulle labbra. Noi andiamo nel merito del referendum, loro no. Perché se si entra nel merito non ce n'è per nessuno, loro ora tentano di buttarla in rissa, quindi calma e gesso", è stata la replica indiretta del premier Matteo Renzi da Piombino in un incontro sul Sì.



M5s: "Il premier ha paura come una scrofa ferita" - "Renzi ha una paura fottuta del voto del 4 dicembre. Si comporta come una scrofa ferita che attacca chiunque veda. Ormai non argomenta, si dedica all'insulto gratuito e alla menzogna sistematica". Così il M5s sul blog di Beppe Grillo che ha attaccato il premier anche sulla vicenda De Luca: "La Costituzione non è un piatto di fritture", hanno detto i 5 Stelle alludendo alla frase pronunciata dal governatore campano.



Renzi: "Non si vota sulla scrofa ferita" - Toni sempre più infuocati, quindi. Non si è fatta attendere la risposta di Renzi al M5s. "Ora Grillo ha detto che siamo una scrofa ferita. Se eravamo una scrofa sana cambiava qualcosa per lui? Quando ci dice serial killer, rispondiamo: bene, superiamo il Cnel, il bicameralismo paritario. Quando ci dice scrofa ferita prima si chiama il veterinario poi si dice: bene, il Cnel, il bicameralismo... Perché sulla scheda non c'è scritto volete essere una scrofa ferita Sì o No - ha commentato il premier i- . Se dite No, non si cambia per sempre. Non fatevi fregare, leggete il quesito".