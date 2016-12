Raffaele Fitto: "Ma davvero fa le liste la Rossi? Forza Italia alla deriva"

19:07 - Nuovo affondo di Raffaele Fitto contro Forza Italia. "Siamo ora in un partito senza regole. Siamo in un partito con dirigenti privi di qualunque legittimazione democratica", afferma l'ex governatore pugliese. "Ma davvero pensiamo che le liste possano essere fatte e disfatte dalla senatrice Rossi, o dipendere da un suo atto di volontà", aggiunge. "Siamo in un partito senza più linea politica. Un partito con 9 milioni di elettori in fuga", afferma.

Forza Italia, Berlusconi: ora basta polemiche di Antonello Capurso

"Il centrodestra italiano, in primo luogo grazie a Berlusconi, è stato a lungo depositario delle speranze e delle attese degli italiani di un grande cambiamento e di una profonda riforma liberale. Un mix di errori politici e di circostanze esterne negative ha purtroppo impedito di realizzare questa promessa", spiega.



"Per parte mia, insieme a tanti amici, rivendico di essere stato accanto a Berlusconi nelle fasi per lui più dure, quelle degli attacchi giudiziari, dell'uso politico della giustizia, del tentativo di estrometterlo dalla politica per via giudiziaria. E' il mio e nostro orgoglio, ed è una regola che - per me - vale nella vita, prim'ancora che nella politica: nei momenti difficili, si difende chi è sotto attacco", ribadisce.



"Ma ora che le nubi giudiziarie sono in gran parte diradate intorno a Silvio Berlusconi, è venuto il momento di discutere in modo intellettualmente onesto della situazione che è sotto gli occhi di tutti", sottolinea Fitto evidenziando di aver scritto queste "poche righe" sul suo blog "con i sentimenti con cui ci sia accosta a una vicenda che sa di tragedia greca o shakespeariana", aggiunge.



Simone Furlan: "L'ennesima lagna" - "Il parroco di Maglie, Raffaele Fitto, dà vita all'ennesima lagna quotidiana, millantando situazioni che non esistono. Fitto e la sua allegra compagnia di scalmanati vogliono solo una cosa: comandare il partito. Hanno sete di potere e smania di occupare le liste per le Regionali piuttosto che pensare di lavorare sui territori per riavvicinare i delusi al nostro progetto politico. Se ogni giorno Fitto trova un motivo per dire che le cose non vanno bene dentro Forza Italia, scelga una strada diversa. Buona fortuna". Lo afferma il leader dell'Esercito di Silvio Simone Furlan.



Daniela Santanchè: "Ha ragione Berlusconi" - "Lancio un appello, accorato e sincero, al mio movimento politico. Ha ragione Berlusconi: non è il momento dei tatticismi, dei personalismi e delle rivendicazioni. E' il momento di una importante campagna elettorale. I cittadini non capiscono le nostre liti interne e non capiscono le motivazioni". Lo afferma Daniela Santanchè.



"Capiscono invece sulla loro pelle il grande bluff del governo Renzi, i tanti annunci e zero fatti. Perché la loro qualità di vita sta peggiorando di giorno in giorno. Rimbocchiamoci le maniche, facciamo uniti questa campagna elettorale. Discutiamo sui contenuti e sui programmi e sulle risposte da dare agli italiani. Tutto il resto lasciamolo al Pd e godiamoci lo spettacolo delle loro lotte intestine", sottolinea la deputata di Forza Italia.