Platì, elezioni ad alto rischio di nullità: niente lista Pd

Platì andrà alle urne con una sola lista, la stessa che nella penultima tornata elettorale non fu eletta in quanto non votarono la metà più uno degli aventi diritto. Nelle ultime elezioni invece nessun partito scese in campo. E il rischio di un altro commissario prefettizio resta alto visto che Anna Rita Leonardi, spalleggiata da Renzi alla Leopolda, ha gettato la spugna rinunciando a presentare una lista Dem nel centro calabrese.