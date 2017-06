Pisapia: "Renzi vuole la coalizione? Faccia le primarie e vediamo"

"Matteo Renzi faccia le primarie se davvero vuole la coalizione di centrosinistra, poi vediamo chi le vince". L'invito arriva dal fondatore del Campo progressista ed ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, secondo il quale solo così ci può essere una coalizione "ampia e unita, che possa governare in futuro". Per farlo, però, è necessaria "una discontinuità importante da parte del Pd rispetto a quanto fatto fino a ora".