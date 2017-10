Pisapia: "Di Maio candidato? Problemi M5s, metodi poco trasparenti"

"Luigi Di Maio candidato premier per il M5s? Sono problemi loro". E' quanto afferma il leader di Campo progressista, Giuliano Pisapia, criticando i metodi "poco trasparenti, che controllano in pochi", alla base delle selezioni per le candidature pentastellate. Sulla scelta dei candidati di Campo progressista, l'ex sindaco di Milano ha invece assicurato che il modello da seguire "verrà deciso insieme".