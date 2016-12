Pensioni, fonti governo: no vertice

13:55 - Non ci sarà nessun vertice questa sera a Roma sul caso pensioni. A smentirlo sono fonti di Palazzo Chigi, dopo le indiscrezioni di stampa che parlavano di una riunione in programma per risolvere il nodo, preparando un decreto ad hoc in vista del Consiglio dei ministri previsto per domani. Le stesse fonti precisano che ci sono contatti continui sul tema, ma non è all'ordine del giorno nessuna riunione.

