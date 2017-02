Pd, Renzi: congresso o primarie, ma chi perde rispetti il voto

In platea ad ascoltare il segretario ci saranno i membri della direzione, ma anche parlamentari e segretari provinciali. Non mancherà il premier Paolo Gentiloni e sarà presente anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che non è iscritto al Pd ma è stato invitato da Renzi. Sul fronte della minoranza, ci sara' Pier Luigi Bersani e potrebbe tornare, dopo lunga assenza, Massimo D'Alema. Si parlerà di congresso e legge elettorale: convitato di pietra, l'ipotesi di elezioni anticipate contro cui si battono minoranza Pd e un pezzo di maggioranza.



Ma la minoranza Dem non si fida di Renzi e avverte che le regole del congresso vanno concordate insieme e sui tempi non possono esserci blitz. Gianni Cuperlo evoca la scissione, Michele Emiliano attacca il segretario, Enrico Rossi chiede la nomina di un segretario di garanzia per la fase congressuale. A loro la replica di Lorenzo Guerini: "Si è superato il livello di guardia. Basta con il logoramento".



"Torna la prima Repubblica" - Renzi nella lettera ritorna a uno dei suoi temi più cari: il rinnovamento. "Cari amici e compagni del Pd, tutta la politica italiana sembra tornata alla prima Repubblica. Dobbiamo rilanciare, con energia e entusiasmo, l'idea del Pd come motore del cambiamento, in Italia e in Europa". E' uno dei passaggi della lettera secondo quanto anticipa l'agenzia di stampa Ansa.



Ue, "far sentire voce Pd per non lasciarla lepenismo" - "Non possiamo lasciare l'Europa al lepenismo e al populismo. Dobbiamo avanzare le nostre idee e far sentire alta la voce dei nostri valori, dei nostri ideali ma - si legge ancora - anche delle nostre proposte concrete".