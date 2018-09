Pd, Martina: "Con il M5s si abbassa l'asticella dei diritti"

"Questi non hanno nessun problema ad abbassare l'asticella dei diritti per dimostrare che hanno fatto qualcosa di quello che hanno promesso. Il signor Di Maio non ha nessuna remora da questo punto di vista". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, al suo intervento alla festa dell'Unità di Milano. "Di Maio è pronto a vendere qualsiasi cosa al mercato della contrattazione con Salvini - ha concluso -, perché ha bisogno di reggere il colpo".