"Dal successo di Salvini dipende la sicurezza dell'Unione: lo invitiamo a non indietreggiare", ha detto Orban. "Per la difesa dei confini diamo tutto il nostro aiuto possibili". "Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa - ha confermato il ministro dell'Interno - oggi comincia un percorso di incontri, ce ne saranno tanti altri. Quello che abbiamo fatto oggi lo faremo anche domani: i processi non mi faranno cambiare idea".



Salvini: "Macron non ci dia lezioni" - "La sinistra non può decidere chi devo incontrare o no", ha spiegato Salvini commentando la reazione degli esponenti dell'opposizione. "Sono sorpreso della loro sorpresa, poi non possono sorprendersi se la gente non li vota più". "Ovviamente cambiare i trattati Ue, non solo sull'immigrazione è impegno del governo. Chiediamo collaborazione anche a Macron, che passa il suo tempo a dare lezioni a governi stranieri, dia l'esempio aprendo Ventimiglia".



Orban: "Salvini è il mio eroe" - Prima dell'incontro, Orban aveva definito Salvini "il mio eroe". Definizione poi confermata anche in conferenza stampa al termine del facci a a faccia. "È un mio compagno di destino - aveva aggiunto il premier ungherese incontrando i giornalisti - sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei condividere con lui. Ho questa sensazione".