Omicidio stradale, pene più severe Senato, arriva ok da Commissione

Il disegno di legge è stato praticamente votato all'unanimità dai componenti della Commissione. Forza Italia ha votato contro la revoca della patente fino a un massimo di 30 anni in quanto ritiene eccessiva tale sanzione. Il testo, secondo il relatore Giuseppe Cucca (Pd) molto probabilmente arriverà in Aula nella prima decade di giugno.



Lumia (Pd): "Si volta pagina radicalmente" - "Si volta pagina radicalmente, si dà una risposta rigorosa facendo in modo che prima di mettersi in macchina bisogna essere nelle piene facoltà e quando si guida bisogna essere molto seri e responsabili". Così Giuseppe Lumia, capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato, ha commentato l'approvazione del ddl. "Non si possono più usare escamotage sull'omicidio colposo per lasciare impuniti quando si uccide o quando si perseguono lesioni gravissimi a persone lasciate in condizioni di inabilità per tutta la vita", ha aggiunto.